Raid vandalico a La Fabbrica, in frantumi i vetri di sei auto. “Potenziare i controlli in zona”

Santo Stefano Magra (La Spezia), 11 gennaio 2025 – In frantumi i vetri di alcune auto e una moto danneggiata: un raid vandalico in piena regola quello messo a segno da mani ignote l’altro pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale La Fabbrica. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i proprietari al momento di far ritorno ai loro mezzi: a 6 auto è stato stato sfondato il vetro del lunotto posteriore o i finestrini, una moto è stata danneggiata. Non risulta sia stato rubato nulla dalle auto: da quanto emerso l’autore del gesto è stato un uomo armato di un oggetto contundente, quindi un bastone o una spranga di ferro. Non è stato ancora identificato.

Sull’episodio prendono posizione Filcams Cgil e Uiltucs Uil della Spezia, per voce dei segretari generali Giorgia Vallone e Giacomo Battistelli, che esprimono profonda preoccupazione. “Questi episodi – sottolineano Vallone e Battistelli – mettono nuovamente in evidenza una problematica che come organizzazioni sindacali abbiamo più volte segnalato: la sicurezza di lavoratori e utenti non è adeguatamente garantita. I parcheggi e le aree limitrofe al centro commerciale si sono trasformati in zone a rischio, soprattutto nelle ore serali. È inaccettabile che chi lavora o frequenta la struttura debba temere per la propria incolumità o per i propri beni personali”.

Alla luce di quanto accaduto, la Filcams e Uiltucs chiedono l’incremento della sorveglianza, con personale e tecnologie di controllo, per prevenire ulteriori episodi e tutelare chi frequenta la struttura. E soprattutto “si sollecita un intervento diretto del sindaco affinché, in collaborazione con le forze dell’ordine e i gestori del centro commerciale, vengano adottate misure concrete e tempestive per garantire la sicurezza nell’area”.