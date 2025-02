"Va riaperto l’accesso al centro sportivo"

"Quando verrà riaperto l’accesso al centro sportivo di Canale accanto alla sede del Comune?". A chiederlo sono i gruppi di minoranza Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo, in un’interpellanza che chiede chiarezza sulle tempistiche di ripristino dell’accesso di via Canale, al centro sportivo, chiuso da mesi a causa di un albero pericolante. Via d’accesso che, a detta dell’opposizione, oltre a essere "particolarmente comoda per i frequentatori che parcheggiano in via Canale, rappresenta una delle più importanti uscite di sicurezza del centro sportivo". L’amministrazione comunale, spiega Gherardo Ambrosini, "si è limitata a transennare e chiudere l’accesso senza effettuare i necessari interventi manutentivi sull’albero. Oltre a denunciare la scarsa attenzione della giunta alle problematiche della sicurezza, chiediamo un intervento risolutivo che vada a rimuovere tutte le situazioni di pericolo ancora presenti nel sito".