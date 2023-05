Uso dell’acqua Tavola rotonda al Canale Lunense

L’importanza dell’acqua e la necessità di un uso sempre più responsabile e consapevole. Il tema sarà affrontato nella tavola rotonda in programma domani, sabato, alle 10 alla sala conferenze della sede del Canale Lunese in via Paci a Sarzana ed è organizzata dal consorzio di irrigazione e bonifica nell’ambito delle tante manifestazioni per il Centenario della fondazione. Saranno ospiti per Anbi Nazionale il presidente Francesco Vincenzi e il direttore Massimo Gargano, l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, l’onorevole Maria Grazia Frijia delegata dal ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida, Giovanni Minuto, direttore di Cersaa, Massimo Costa, direttore di Acam Acque. Presenteranno gli obiettivi del Canale Lunense, la presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani. La giornata sarà inoltre animata dalla fanfara dei bersaglieri, dalla manifestazione Agrolunense con prodotti a chilometro zero e dall’allestimento di spazi per i bambini.