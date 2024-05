Uno spiraglio sul cinema Il Nuovo. La proprietà di Palazzo Visconti dà l’ok alla trattativa di vendita

Ancora un punto interrogativo per le sorti del cinema Il Nuovo della Spezia, a rischio chiusura per l’impasse sul mancato rinnovo del contratto di affitto: dalla IV Commissione consiliare cultura che si è svolta ieri, convocata dai consiglieri di opposizione Giorgia Lombardi e Roberto Centi, sembra aprirsi però uno spiraglio. La proprietà dello storico palazzo Visconti che ospita la sala, la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, ha dato l’ok ad una trattativa per la vendita. Ad annunciare la volontà di valutare questa ipotesi, il presidente Andrea Tiberti, che insieme all’avvocata Sabrina Tamagni ha partecipato in collegamento video. Non è stato reso noto il range dell’offerta ritenuto soddisfacente, ma si tratta indubbiamente di un cambio di marcia nei rapporti con l’associazione ’Pietro Germi’ che gestisce Il Nuovo. E, non è mancata la polemica politica. "Al momento – ha commentato Centi – si devono ancora definire le somme, ma abbiamo ribadito che è il sindaco a dover prendere in mano la questione, per farsi interprete come cabina di regia di ciò che tanti spezzini chiedono. Invece, anche in questo caso non si è presentato, addirittura cambiando ordine del giorno e orario all’audizione, cosa che non deve accadere senza motivazioni urgenti".

Le polemiche sulla gestione di questo nuovo appuntamento per discutere il destino del cinema Il Nuovo non sono arrivate, però, soltanto dai consiglieri di opposizione, ma anche da quello di maggioranza Fabio Cenerini. "La Pozzo ha affermato che la loro mission è la sanità integrativa – conclude Centi – e che debbano quindi ricavare somme sufficienti per garantirla ai propri soci. Ora attendiamo che venga definita".

C.T.