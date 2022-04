Una passeggiata tra amici per sostenere il coraggio di Ines

Castelnuovo (La Spezia) 22 Aprile 2022 - Tantissimi podisti hanno preso parte alla sesta edizione della marcia organizzata dalla società Pro Avis di Castelnuovo Magra inserita nell’intenso calendario di gare del Corrilunigiana. Oltre all’aspetto agonistico è stata promossa anche una passeggiata non competitiva della lunghezza di 4.5 chilometri per raccogliere fondi da destinare alla famiglia di Ines, una ragazzina di 12 anni che deve seguire un ciclo di terapie per poter affrontare una malattia rara. All’iniziativa che ha avuto tra i promotori i soci dell’associazione benefica castelnovese Amici del Giacò presieduta da Lorenzo Moretti hanno partecipato tante famiglie tra queste anche quella del sindaco Daniele Montebello. Alla fine della camminata sono stati raccolti 300 euro consegnati alla famiglia della ragazza dai responsabili dell’iniziativa. L’associazione ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, Fabrizio Mabellini il gestore dell’impianto sportivo di via Canale che ha ospitato la manifestazione e la sezione castelnovese dell’Avis.