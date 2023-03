Una palestra nel verde Attrezzature in arrivo per il parco Don Ravini

Una palestra nel verde grazie i fondi stanziati dal Governo per promuovere l’attività sportiva nei parchi e aree verdi. Il Comune di Santo Stefano Magra ha infatti ottenuto un finanziamento che coprirà il 50 % del costo complessivo per adeguare uno spazio pubblico a Ponzano Madonnetta installando attrezzature per la pratica dell’attività fisica. La zona individuata per il progetto è il parco "Don Ravini" della dimensione di 300 metri quadri in via Berlinguer vicino all’area di sgambatura per i cani.

"L’area attrezzata - ha spiegato la sindaca Paola Sisti - consente di svolgere in sicurezza attivita` ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive. Il parco e` inoltre collocato in una zona strategica per il nostro comune, essendo inserito in un contesto altamente popolato ed estendendosi nelle vicinanze di scuola primaria e campo sportivo. Il parco don Ravini è infatti già utilizzato per attività scolastiche e sportive all’aperto, collocandosi anche vicino al percorso ciclopedonale del Canale Lunense".

Il costo complessivo dell’intervento è di oltre 50 mila euro cofinanziato per il 50 per cento dal bando "Sport e Salute" che garantirà la fornitura e trasporto, installazione e personalizzazione delle attrezzature sportive.