Una notte tra i giganti del cielo. Visibili Marte, Giove e Saturno

‘Una notte tra i giganti del cielo’ è l’evento straordinario che gli Astrofili Spezzini hanno organizzato per domani, in modo da ammirare i pianeti allineati lungo l’eclittica. La posizione favorevole del Sistema Solare in questo periodo offre infatti un’opportunità unica: i pianeti Marte, Giove e Saturno si presentano, in prima serata, ben visibili e spettacolari. Per celebrare questo fenomeno, l’Osservatorio Luciano Zannoni – unica specola pubblica della provincia – situato nel Parco Scientifico di Monte Viseggi, schiude eccezionalmente le sue porte alla cittadinanza, in anticipo rispetto all’apertura primaverile, per un’esperienza astronomica indimenticabile. Si inizia alle 17.30 con l’accoglienza ospiti e l’introduzione degli esperti, poi dalle 18.30 l’inizio delle osservazioni astronomiche, per concludere il tutto alle 21.30 circa. Sotto la guida degli esperti astrofili, si avrà la possibilità di osservare: Marte, Giove e Saturno, i giganti del Sistema Solare; e alcuni tra gli oggetti più luminosi del cielo profondo (deep sky, nebulose, galassie, ammassi stellari). Successivamente, in esclusiva, è prevista una visita guidata all’interno dell’osservatorio, dove poter scoprire i segreti della fascia degli asteroidi. Inoltre, saranno allestite diverse postazioni di osservazione esterna per permettere ai partecipanti di esplorare il cielo stellato in visuale.

Il biglietto costa 10 euro (ridotto, per i ragazzi sotto i 16 anni, a 5 euro): prenotazione e biglietto obbligatori per un evento a numero chiuso per garantire la migliore esperienza possibile, sulla piattaforma Eventbrite. "Sarà possibile osservare le meraviglie del cosmo e lasciarsi incantare dai giganti del cielo – dichiara Luigi Sannino, presidente degli Astrofili Spezzini – . Aspettiamo tutti per vivere insieme una serata all’insegna della scienza e della bellezza del nostro Universo, e ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare a tutte le nostre attività nel 2025". Per informazioni è possibile contattare il numero 320 6767703 (anche Whatsapp) o inviare una mail a [email protected].

Marco Magi