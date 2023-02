Una camminata in giallo per la festa delle donne

Il Comune di Arcola festeggerà la ricorrenza dell’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne, con la "Camminata in giallo", il colore che per eccellenza esprime vitalità, forza e gioia di vivere e richiama la mimosa, fiore caratteristico di questo mese. La partenza è fissata per le 15 dalla panchina rossa di piazza 2 Giugno, luogo simbolo contro la violenza sulle donne da qui il serpentone si snoderà lungo i vicoli del centro storico, con arrivo stabilito in piazza Muccini. All’interno della Sala Pertini recentemente ristrutturata, verrà allestito uno spazio per letture libere a tema femminile e in conclusione un piccolo momento conviviale. L’invito rivolto a tutti i partecipanti è quello di indossare un segno distintivo di colore giallo liberamente scelto: una maglietta, un cappello, un fiocco o un foulard. Il percorso sarà contrassegnato da addobbi dello stesso colore, anche i residenti sono invitati a colorare di giallo terrazzi e finestre. Autori, scrittori, poeti, avranno la possibilità di leggere dei loro brani, dopo averlo comunicato all’ufficio eventi all’indirizzo mail [email protected] o contattando la responsabile al numero 0187 952830.