Un viaggio nella lettura lungo otto mesi

Arcola letteraria, otto mesi di straordinari viaggi nei romanzi di avventura, attualità, storici, anche guide e narrativa: saranno quattordici i protagonisti, quattordici autori che saliranno ‘sul palco’ della nuovissima Sala Pentagona e nella Pieve di Trebiano e ci faranno immergere nelle loro storie avvincenti. La rassegna prenderà il via venerdi 8 aprile e terminerà alla fine del mese di novembre, e ha per titolo "Le parole intorno…". In sintesi un ciclo di presentazioni organizzate dall’assessorato alla Cultura dopo la pausa alle manifestazioni dovuta al covid.

"Ripartiamo con un rinnovato entusiasmo – spiega l’assessore Sara Luciani (in foto) – con libri che vogliono essere la chiave per conoscere il mondo che ci circonda, seguendo il tema dell’edizione 2022 del Maggio dei Libri: leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il presente e leggere per comprendere il futuro. Le prime tre presentazioni infatti verranno inserite nella banca dati nazionale dell’iniziativa nazionale. Si partirà l’8 alle 17.30 nella sala Pentagona con ospite lo storico Giorgio Neri che presenterà i volumi relativi ai Pacificatores e il Monte di pietà e la Compagnia del Santo Rosario, per proseguire il 29 aprile alle 17.30 nella Pieve di San Michele Arcangelo a Trebiano con la presentazione della guida "Liguria Monumentale" della casa editrice "Italia Per voi", che contiene uno spazio dedicato al trittico del Garche che si può ammirare nella chiesa. Il 27 maggio la rassegna tornerà ad animare la sala Pentagona alle 17, dove si terrà la presentazione del libro di Piero Donati e Luciano Callegari "I maestri delle maestà – protagonisti e comprimari". Il ricco calendario prevede altre presentazioni di Marco Buticchi, Eleonora Scali, Claudio Priarone, Paolo Bandoni, Melania Soriani, Alberto Incoronato, Nunzio Festa, Tomolo Edizioni, Nps Edizioni, Gd Edizioni e Il filo di Arianna Edizioni, spaziando dalla narrativa, alla saggistica, ai diari di viaggio.. Più informazioni sulla pagina facebook Arcola eventi cultura e turismo.