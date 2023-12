Un regalo per i nostri lettori. Dodici mesi da sfogliare con i volti del volontariato

Un regalo ai propri affezionati lettori. Anche quest’anno Qn La Nazione si fa in dodici: dodici come le fotografie che compongono il bellissimo calendario – una per ciascun mese dell’anno – dedicate ad altrettante realtà attive alla Spezia e provincia nel volontariato, nella protezione civile e nel terzo settore. Le immagini sono state realizzate dai nostri colleghi fotoreporter Alexia Frascatore e Massimo Pasquali. Il calendario, realizzato grazie al contributo di Fondazione Carispezia, Comune della Spezia, Confartigianato e Gesticond, sarà distribuito prima della fine dell’anno. Per una settimana, a partire da domani, vi terremo compagnia raccontandovi qualcosa delle dodici associazioni protagoniste del nostro calendario. Eccole: Anticendio boschivo-Protezione civile di Santo Stefano Magra, Fondazione Aut Aut, Associazione San Francesco, Lipu, Auser, Pubblica assistenza della Spezia, Croce Rossa di Santo Stefano Magra, il Cai della Spezia, L’impronta volontari indipendenti canile, l’Associazione volontari ospedalieri, Su la Testa di Bolano, e l’Avis della Spezia.