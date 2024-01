"Un percorso di selezione molto duro"

Sono ben tredici, a differenza dello scorso anno quando a raggiungere il traguardo era stato uno soltanto, gli allievi del 74 corso incursori che ieri mattina hanno indossato per la prima volta l’ambitissimo basco verde. La cerimonia del conferimento dei brevetti si è svolta nella storica fortezza del Varignano, alla presenza dei familiari dei ragazzi e di numerose autorità. "Un sentito ringraziamento – ha sottolineato il contrammiraglio Massimiliano Rossi, comandante del Comsubin – va innanzitutto agli istruttori e al personale del Raggruppamento, che hanno consentito di portare a conclusione un iter e un percorso formativo di altissimo livello e di grande impegno. "Tredici brevettati a fronte di oltre 1300 candidati, solo l’1%, a testimonianza di quanto sia duro e severo il percorso di selezione. "Le vostre capacità – ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Credendino – saranno abilitanti per la Marina, in uno scenario complesso e mutevole dove nicchie di eccellenza come voi siete possono dare un enorme contributo". Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego ha invece rimarcato "come non sono le tecniche e le tecnologie ad essere speciali perché a fare la differenza è sempre la componente umana".

