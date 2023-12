Un nuovo servizio di tele assistenza agli anziani

Alta anche l’attenzione rivolta al sociale, alla cultura e alla manutenzione del territorio. Nel dettaglio a fronte di un investimento complessivo pari a 3 milioni e 350 mila euro, a partire dal prossimo anno prenderà il via il nuovo servizio di tele assistenza appositamente dedicato agli anziani, che andrà ad aggiungersi a tutte quelle misure come il bando per ottenere contributi sulle utenze o sugli affitti, che sono volte a tendere la mano a chi si trova in difficoltà. Previsto anche l’incremento dell’organico della macchina comunale, che dopo il perfezionamento di 9 assunzioni, nel 2024 salirà di ulteriori 7 unità. Per la cultura sono previsti 528 mila euro di investimenti da fondi comunali e 150 mila da sponsorizzazioni. Tra gli interventi nella macro area della manutenzione del territorio prevista la sistemazione della frana via Ghigliolo (325 mila euro), nuovi asfalti 350 mila euro) e lo stanziamento di 150 mila euro per l’abbattimento di barriere architettoniche propedeutiche al Peba. Confermato anche per il 2024 il bonus bebè, il bonus che erogherà un contributo pari a 100 euro per ciascun nuovo nato. Grandi investimenti, per un totale di 200 mila euro, verranno stanziati dall’ente anche per implementare la sicurezza cittadina: Sarzana verrà dotata di nuove telecamere e di una nuova segnaletica stradale.

E.S.