Un nuovo avviso al ribasso per la gestione Bando restrospiaggia Il Comune ci riprova

È stato pubblicato ieri, all’albo pretorio del comune di Sarzana, il nuovo bando per l’affidamento in utilizzo temporaneo dell’area pubblica contigua alla spiaggia libera di Marinella. Gli operatori interessati a prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica avranno tempo sino alle ore 12 di lunedì 10 giugno. Come anticipatoci dall’assessore al demanio Luca Ponzanelli nei giorni scorsi gli uffici sono stati impegnati a rivedere i termini contenuti nel primo bando andato deserto. Termini che sono stati rimodulati nell’ottica di essere meno onerosi per chi vorrà avanzare la propria offerta. A crollare vertiginosamente è stato infatti il corrispettivo che è stato abbattuto rispetto al precedente: da 45 mila euro annui l’importo a base di gara è infatti sceso a 3750 euro più iva per ogni mese di effettivo utilizzo. Pulizia giornaliera del litorale, installazione di una postazione di salvataggio, manutenzione ordinaria dell’area e installazione e pulizia di almeno un servizio igienico: questi gli obblighi minimi che il gestore pro tempore dovrà garantire all’utenza. "Procediamo con un secondo tentativo e continuiamo comunque a garantire due postazioni di salvataggio e la pulizia del litorale, con un impegno rilevante – ha spiegato l’assessore al demanio Luca Ponzanelli-. Lo sforzo dell’Ente non manca e il cambio di approccio mi sembra evidente, a differenza di quello che qualcuno racconta. Ci tengo intanto a rivendicare questo, in un percorso che vedrà molti cambiamenti nei prossimi anni e che ci impone di fronteggiare difficoltà, inerzie e speculazioni a vario titolo, che non dipendono da noi".

Elena Sacchelli