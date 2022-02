Un fine settimana di grande tennis per conquistare le finali a Roma

Sarzana (La Spezia) 25 Febbraio 2022 - Un fine settimana di grande tennis. La rassegna “Tpra” che attraverso le selezioni provinciali e regionali mette in palio la qualificazione alla finalissima in programma al Foro Italico di Roma toccherà i circoli di Sarzana e Follo. Al Tc Sarzana di via Posta Vecchia sono iscritti oltre 90 tennisti provenienti da tutta la Liguria che disputeranno 6 tornei di singolare e 3 di doppio maschile e femminile nelle giornate di sabato e domenica mentre a Follo è in programma il singolare maschile limitato 50. Nell’appuntamento sarzanese sarà davvero ben rappresentata la squadra spezzina e soprattutto verranno seguiti con un occhio particolarmente attento, anche dagli agguerriti avversari provenienti dalle altre Province liguri, Pietrelli nel singolare Open femminile, Marcello, Pasquelli, Plicanti e Jingco nel singolare Open maschile, Buono e Menotti nel singolare Lim 50 maschile; Fasching-Vallesi nel doppio misto, Mori -Pietrelli nel doppio femminile, Caporale-Musetti e Bertoni-Jingco nel doppio maschile. Al singolare femminile partecipano nella sezione Lim 50 Peri, Open (Pietrelli), All Stars ( Garbini). Singolari maschili Lim 50: Monni, Pannullo, Buono, Lelli, Menotti, Salvaneschi, Del Santo, Burciu. Open: Marcello, Tamberi, Plicanti, Pasquelli, Jingco, Iapoce, Baracco, Lungo. All Stars: Paoletti, Giannoni, Ricco. Doppio femminile: Pietrelli-Mori, Bratche -Corbani, Accard -Lorè, Ribolla-Peri. Doppio misto: Garbini-Mazzella, Fasching-Vallesi, Giani-Canessa, Corbani -Ruffini. Infine nel doppio maschile sono in campo le coppie composte da: Bertoni Jingco, Lungo Tincani, Caporale Musetti, Canessa Iapoce, Mazzella Plicanti. Le sfide si disputeranno al Tennis Club Sarzana per tutta la giornata di sabato e domenica mentre a Follo si giocherà soltanto la domenica.