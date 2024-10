Un brutto ko nel turno inaugurale per il Golfo dei Poeti di coach Edoardo Soncini

Non è andata meglio, rispetto alla Landini Lerici in Serie C maschile, alla stessa Golfo dei Poeti che rientra nel medesimo progetto: battuta al Palabiagini lericino dalla fortissima Next Step Rapallo, per 95-61, nel turno inaugurale del campionato di Divisione Regionale 1 ligure di basket. per la cronaca coach Edoardo Soncini ha schierato Di Benedetto C., Pizzanelli 13, Russo M., Preci 7, Russo L. 7, Beltrami 8, Giananti L. 8, Giananti D. 2, Vignali 4, Salvia, Di Benedetto M. 2, Gelmuzzi 10. La Next Step ha risposto con Mikov 2, Bukia 2, Sydoruk 30, Brescia 3, Parodi, Zhytenov 12, Major Martins 23, Tretiak, Beraja, Diaw 19, Dagnon 4.

Gli altri risultati. Ardita Juve Genova - Blue Sea Rapallo 70-44, Bvc San Remo - Basket Pegli 54-57, Juvenili Varazze - Pgs Auxilium Genova 64-62, Aurora Chiavari - Cogoleto 72-56, Pallacanestro Busalla - Tigullio Sport Team 53-66.

La classifica come si presenta ad oggi. Next Step Rapallo, Ardita Ge, Aurora Chiavari, Tigullio, Pegli, Juvenilia Varazze punti 2; Pgs Auxilium Ge, Bvc San Remo, Busalla, Cogoleto, Blue Sea Lavagna, Golfo dei Poeti 0.

Molto meglio, sempre in riguardo al progetto Golfo dei Poeti, quei Legends Carrara che nella Under 19 Gold hanno colto il secondo successo su 2 gare di campionato dopo quello sui Dragons a Prato. Sconfitto stavolta al Palabiagini il Montemurlo per 61-54. Sempre mister Soncini ha messo in campo ivi Di Benedetto C. 4, Russo M., Gaspani 11, Maccari L. 9, Poletto 14, Russo L. 8, Vignali 6, Di Benedetto M. 2, Maccari A. 4, Nardi 2, Bombardi, Moscatelli 1.