Un brindisi all’estate in arrivo. Dal vino alle notti... Rosa e Bianca

Le idee, se sono buone, non sanno mai di tappo. E quella di rilanciare Sarzana da bere affidandosi alla qualità del vino prezioso frutto dei vigneti della Val di Magra oppure delle colline di Candia e delle Cinqueterre è un ritorno al passato. Riveduto e allargato per dare un nuovo volto alla rassegna "Sarzana Doc" in programma nel centro cittadino nei giorni 7-8-9 giugno. Un brindisi all’estate dunque che già sta richiamando visitatori grazie alla rassegna dedicata al libro in piazza Calandrini e che dopo il "Sarzana Doc" offrirà la prima lunga notte di divertimento il 14 giugno (Notte Rosa) mentre il 21 luglio sarà la volta della Notte Bianca abbinata al concerto di Moonland in piazza Matteotti.

L’attenzione sul vino, in particolare al Vermentino, ma anche Candia e Sciacchetrà richiamerà nella tre giorni organizzata dal consorzio Sarzana Vitae con il patrocinio del Comune di Sarzana, Banca Versilia Lunigiana Garfagnana venti produttori che dalle 18.30 alle 23.30 apriranno idealmente le loro cantine sistemate nelle piazze Luni, Matteotti, Calandrini, Firmafede, Garibaldi, De Andrè ai quali si uniranno i ristoratori che per l’occasione prepareranno un menù abbinato ai vini. Il tutto coordinato dagli iscritti al consorzio e volontari che per l’occasione stanno ultimando la realizzazione degli stand e pedane in legno poi utilizzabili per altre rassegne.

Alla presentazione dell’iniziativa, che anni fa sul modello di Benvenuto Vermentino di Castelnuovo Magra aprì la via del vino in città ispirando altre rassegne in Provincia, erano presenti gli organizzatori del consorzio, rappresentanti delle associazioni categoria, Giuseppe Menchelli, Massimiliano Francini rispettivamente vice presidente e direttore della Bvlg istituto di credito che conferma l’attenzione ai progetti che contribuiscono a far conoscere il territorio e l’assessore sarzanese Luca Ponzanelli.

m.m.