’Un autunno d’agosto’. La strage nazifascista

L’impegno delle associazioni è quello di mantenere sempre accesa l’attenzione sulla storia e non dimenticare gli orrori della guerra. Uno sguardo al passato, perchè sia di monito e insegnamento, per costruire il futuro. Rientra proprio nell’importanza di conservare la memoria e tramandarla alle giovani generazioni l’incontro in programma domani pomeriggio, sabato, con la presentazione del libro dal titolo "Un autunno d’agosto" scritto da Agnese Pini direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino in programma nella sala consigliare del Comune di Sarzana. L’iniziativa è organizzata dall’associazione partigiani Anpi di Sarzana, Archivi della Resistenza, circolo culturale "Sandro Pertini", Anppia, Acli, associazione culturale Mediterraneo con il patrocinio del Comune di Sarzana. Qualche settimana fa la stessa iniziativa venne organizzata dalla sezione Anpi di Luni con il patrocinio dell’amministrazione comunale lunense. Il lavoro di Agnese Pini ha fatto rivivere l’eccidio nazifascista dell’estate 1944 a San Terenzo Monti nel quale vennero uccise 159 persone in prevalenza donne e bambini. E’ un romanzo che parte da un crimine di guerra fortemente caratterizzato dal coinvolgimento diretto della famiglia di Agnese Pini che accompagna la narrazione attraverso il ritorno sui luoghi della strage. Dopo i saluti della sindaca Cristina Ponzanelli ne parleranno, insieme all’autrice, Roberta Della Maggesa caposervizio della redazione "La Nazione" e lo storico Roberto Oligeri.