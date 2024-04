Tutti in marcia con ’BrilloTrail’

La primavera arriva domani a Ameglia con un doppio appuntamento a partire dalle 9 quando i camminatori si riuniranno al campo sportivo ’La Ferrara’ per disputare la marcia ludico motoria ’Brillo Trail’, organizzata da Trail Ameglia con Sporteleon e patrocinio dal Comune di Ameglia. Saranno proposti 2 percorsi: il primo competitivo di 22 km e l’altro adatto a tutti di 12 km lungo il promontorio del Caprione, dove saranno attivati previsti punti di ristoro per i partecipanti. Chiusura prevista per le 15. Nel borgo di Ameglia, sempre domenica, si svolge invece la ’Festa di Primavera’ organizzata dall’associazione Omo ar bozo. Dalle 10 alle 18 laboratori per bambini e mercatini di hobbismo. Alle 17 presentazione del libro "L’alga Gaia e il tesoro in fondo al mare" di Nora Basucci a cura di Kamishibai e il Laboratorio della fiaba. Per partecipare al laboratorio per bimbi prenotazione 320-8905141.