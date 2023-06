Tuffo nel passato di ’Lunensia’ tra consoli, legionari e ancelle

L’esercito romano è tornato... a casa. Si è aperta con una grande partecipazione di pubblico la terza edizione di ’Lunensia’ la rassegna organizzata dal Comune di Luni che per due giorni, ieri e oggi, farà rivivere gli antichi fasti della colonia lunense nel periodo imperiale. Gli eserciti composti dai rievocatori storici Legio Consolare III e IIII, Terra Taurina, Arcieri Cretesi, Asd Furor provienti da Liguria e Piemonte hanno inaugurato la manifestazione affiancati dagli amministratori comunali, il sindaco Alessandro Silvestri, gli assessori Patrizia De Masi, Barbara Moretti, Federico Sebastiani e il presidente del Consiglio comunale Tarcisio Andreani decisamente intonato nella veste di console romano, la senatrice Stefania Pucciarelli e Nanda Lorenzini la presidente dell’associazione ’Amici di Luni’ che ha collaborato alla realizzazione della due giorni. Dopo l’apertura delle taberne e del campo di gara, i mercati artigianali e i lavoratori sono iniziate le sfilate e le simulazioni di battaglia tra i Liguri e Romani. Il copione si ripete oggi, domenica, sempre con inizio alle 10.30 e nella giornata sarà in programma anche una visita guidata al sito di Luni. Alle 18 invece si terrò lo spettacolo teatrale dal titolo "Aulularia" di Tito Maccio Plauto a cura del gruppo Anonymous. Notevole l’affluenza di spettatori e per questo è stata predisposta la presenza dei volontari della squadra di Protezione Civile e squadra antincendio, Pubblica Assistenza di Luni, polizia municipale e carabinieri della stazione di Luni. La terza edizione di "Lunensia" ha ricevuto l’autorizzazione della direzione Regionale Musei Liguria all’utilizzo degli spazi antistanti all’anfiteatro romano e la disponibilità per effettuare visite guidate con archeologi al sito nel corso delle due giornate.

Massimo Merluzzi