Troppe volte fuori casa nonostante gli obblighi del giudice: arrestato

Sarzana, 30 marzo 2023 – Due arresti ieri da parte dei carabinieri della radiomobile di Sarzana. Durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 55enne straniero, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti connessi agli stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari a Sarzana, nei pressi di via Crociata a Sarzana, ed il suo atteggiamento aveva insospettito gli operanti, che hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo.

Nel corso della perquisizione personale gli sono state trovate addosso sei dosi di cocaina, suddivise in involucri di cellophane e già pronte per lo spaccio. I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione, dove hanno trovato ulteriori 24 grammi di cocaina e materiale da taglio e confezionamento. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari, è comparso stamattina in tribunale alla Spezia per il giudizio direttissimo.

I carabinieri della Stazione di Ameglia, invece, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno rintracciato e arrestato un 26enne straniero, già sottoposto ad obbligo di dimora in provincia della Spezia e di permanenza in casa nelle ore notturne. Il giovane era destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dall’autorità giudiziaria dopo le segnalazioni effettuate dai carabinieri sulle ripetute violazioni degli obblighi. L’arrestato è stato così accompagnato in carcere alla Spezia.

Marco Magi