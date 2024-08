Trofeo Piola di motocross. Due spezzini in evidenza

Due spezzini in evidenza in occasione dalla 40ª edizione del Trofeo Piola, un classico appuntamento per gli appassionati di moto da cross: si tratta di Tomas Ragadini e Emanuele Menegatti, portabandiera del team MFracing. Organizzato dal Motoclub Miscoso con il supporto logistico della pro loco Capo d’Enza, l’evento ha visto la partecipazione di circa 100 iscritti, suddivisi in varie categorie che spaziano dagli agonisti agli amatori, inclusi i piloti over 40 e 50. Numeroso il pubblico presente al crossodromo, situato nei pressi del Passo del Lagastrello. Il livello elevato dei piloti ha garantito gare coinvolgenti e ricche di emozioni per l’intera giornata, culminando nella sfida Supercampione, dove i migliori trenta partecipanti della giornata si sono affrontati con egregi risultati anche per la nostra rappresentativa.

Ismaele Guarise si è aggiudicato la vittoria nella categoria Agonisti Mx1, seguito da Francesco Bassi e il ponzanese Tomas Ragadini (quarto nella Supercampione). Nelle classi Mx1 e Mx2, i vincitori sono stati rispettivamente Edoardo Nozzi (Esperti), Michele Fontanini (Amatori), Virio Biagi (Hobby) e lo spezzino Emanuele Menegatti (Esperti), Nicolò De Paola (Amatori), e Cristiano Caselli (Hobby).

A fine mese uscirà servizio dedicato alla gara su Sky canale 223; la data esatta sarà comunicata sui social dal Motoclub Miscoso.