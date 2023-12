Tredici anni dall’alba tragica. Castelnuovo ricorda Giacò

Sono passati tredici anni da quell’alba tragica che il paese di Castelnuovo Magra non dimenticherà mai. Perchè a tenere sempre acceso il nome di Andrea Giacomelli ci hanno pensato gli amici che dal giorno del dramma hanno costruito un castello di solidarietà. Andrea è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa mentre stava andando a aprire il bar gestito al centro commerciale La Miniera da due uomini, uno dei quali ex marito della compagna di Giacomelli. Nel suo nome è nata l’assocazione Amici del Giacò che in tutti questi anni ha raccolto e devoluto migliaia e migliaia di euro in beneficenza e aiutato famiglie e ragazzi in difficoltà. Il gruppo presieduto da Lorenzo Moretti gestisce inoltre il centro sociale di Molicciara e nel nome di Andrea ha reso meno difficile ai suoi cari, al babbo, mamma e sorella Cristina, la convivenza quotidiana con un dramma incancellabile. A Giacò è intitolata anche la piazzetta del centro commerciale La Miniera.