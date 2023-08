Trasporto disabili e scuole Appello al volontariato

Un appello alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per sostenere il progetto di assistenza alla fasce deboli è stato lanciato dal Comune di Castelnuovo Magra. L’ente infatti supporta i cittadini residenti diversamente abili nella quotidianità, agevolandoli nell’accompagnamento a una visita medica, nel trasporto scolastico oppure nei cicli riabilitativi previsti nei centri convenzionati dell’Asl su indicazione dell’ufficio servizi sociali del Comune. Per favorire il progetto non disponendo di personale dipendente in grado di svolgerlo l’ente punta a valorizzare il ruolo del terzo settore chiedendo aiuto alle associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Per lo svolgimento degli interventi di trasporto dovrà essere messo a disposizione un numero congruo di operatori e mezzi adeguati, che dovranno essere adeguatamente formati. L’elenco nominativo dei trasportati, completo delle relative destinazioni e giorni di frequenza, sarà fornito dal Comune e sarà aggiornato a ogni variazione. La convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2026 a partire dalla data della sottoscrizione. Il Comune metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio 15 mila euro annui a titolo di rimborso spese. Per partecipare alla selezione la domanda va presentanta entro le ore 12 del 4 settembre. La domanda con la documentazione si può scaricare dal sito internet del Comune e può essere presentata all’ufficio protocollo presso il comando vigili al centro la Miniera o via mail a [email protected] pec.castelnuovomagra.com.

m.m.