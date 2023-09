Trasporto dei disabili. L’appalto alla Pa di Luni

Sarà ancora la Pubblica assistenza di Luni a collaborare con il Comune di Castelnuovo Magra per garantire il servizio di accompagnamento dei disabili agevolando così la quotidianità fatta di regolari lezioni scolastiche oppure visite mediche e riabilitative secondo quanto previsto per i pazienti. L’ente pubblico non avendo la disponibilità in organico di soddisfare le richieste dei residenti, aventi diritto, e predisporre dunque una serie di servizi a loro dedicati si è affidata a un bando per selezionare le associazioni appartenenti al terzo settore in grado di sostenere i servizi quotidiani, suddivisi in diverse ore della giornata. In particolare per coprire il trasporto scolastico e l’accompagnamento ai centri medici. Al bando ha risposto presente la Pubblica Assistenza di Luni, che presta il proprio servizio sia sul territorio di Luni che di Castelnuovo Magra, in forza di un rapporto ormai consolidato e soprattutto grazie alla presenza sia tra i volontari che il personale dipendente di figure qualificate con comprovata esperienza nei vari settori richiesti dall’amministrazione. Oltre a essere dotata di un parco mezzi idoneo, in particolare per il trasporto alle cure e visite specialistiche. La convenzione tra il Comune di Castelnuovo Magra e la Pubblica Assistenza di Luni presieduta da Fabio Iafrate avrà la durata dalla stagione in corso fino al 2026 e comporterà da parte dell’ente pubblico lo stanziamento della somma complessiva di 52 mila euro. I primi 7 mila euro a bilancio serviranno per la copertura dei prossimi mesi dell’anno in corso ai quali seguiranno 15 mila euro per ogni anno fino alla scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre 2026. La convenzione comporta il costante raffronto tra la Pubblica Assistenza di Luni e la responsabile dei servizi sociali dell’ente Francesca Petacchi per concordare i servizi e principalmente riguarderà l’accompagnamento dei ragazzi diversamente abili a scuola, anche se fuori dal territorio comunale, e dei pazienti in cura o comunque bisognosi di riabilitazione nei centri convenzionati con l’azienda sanitaria spezzina Asl 5.

Massimo Merluzzi