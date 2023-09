Trasloca il magazzino comunale ad Ameglia: nuovi parcheggi

La squadra degli operai è pronta al trasloco. Un’operazione importante non soltanto per i dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune di Ameglia ma per il centro storico del borgo che potrà usufruire della realizzazione di nuovi parcheggi per le automobili proprio grazie al trasferimento del magazzino comunale. Sono ormai in dirittura di arrivo infatti gli interventi di allestimento del nuovo magazzino riservato alle attrezzature in dotazione del Comune e dello spazio spogliatoio allestito all’interno di un capannone nell’area artigianale D2 di Camisano. Si tratta di un locale che la società incaricata della realizzazione del centro artigianale aveva riservato all’ente come scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ma per anni lo spazio è rimasto in attesa degli interventi che sono stati realizzati nel corso dell’estate e che porteranno nei prossimi giorni al trasferimento delle attrezzature attualmente custodite in un box posizionato nel parcheggio pubblico all’ingresso del paese di Ameglia. Per liberare l’area il Comune ha quindi messo in vendita il box avviando le procedure necessarie per il bando. Il valore stimato del container ha come base d’asta 2 mila euro. L’asta pubblica avverrà con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà formulato la migliore offerta valida che dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro mezzogiorno del 15 settembre. Il responsabile del procedimento è l’architetto Andrea Spinetti. Con la rimozione del container il Comune potrà iniziare a rivedere gli stalli di sosta andando così a ricavare almeno una ventina di nuovi parcheggi andando incontro a un’esigenza che, soprattutto nel periodo estivo, si fa sempre molto sentire in paese.