Tra i vincitori un presepe originale “Riciclati” i dolciumi ormai scaduti

Presepi premiati grazie a Valentina Massi, Sara Fregoso e Eleonora Cerri che hanno ripristinato la bella tradizione del concorso del presepe arcolano nella chiesa di Baccano, con l’intenzione di farlo diventare un appuntamento fisso. Si è svolta domenica scorsa la premiazione della prima edizione di ‘Presepi in concorso’ nel salone adiacente alla parrocchia dei Santi Stefano e Margherita per i dodici partecipanti, non solo arcolani, ed è stata difficile la scelta dei tre vincitori tanto che a tutti è stato consegnato un piccolo riconoscimento.

Una bella manifestazione e un pomeriggio, quello dedicato alla premiazione, all’insegna del recupero delle tradizioni. Molti dei partecipanti hanno mostrato creatività e ingegno nel riutilizzare materiali che sarebbero stati di scarto. Per tutti l’obiettivo principale è stato dare nuovo impulso a un’abitudine – quella di rappresentare la Natività – da molti ormai perduta. La classifica ha visto piazzarsi al terzo posto Vittoria Zavani per l’originalità, con un presepe realizzato con dolciumi scaduti, al secondo Mara Bertella che ha costruito un presepe con un tronco trovato in spiaggia e la ‘medaglia d’oro’ è andata a Goffredo Cresci con un presepe classico, per il messaggio che natale è ovunque. Hanno partecipato inoltre Betti Vesco, Francesco e Irene Serra, Beatrice Cozzani, Giuseppe Ratti, Daniela Parodi, Eliana Bacchini, Chiara Venturini, Loredana Calzetta, Emanuela Pontiggia.