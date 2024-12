Tra i rifiuti in strada la ricevuta di una raccomandata

Una raccomandata “parlante” tra rifiuti di ogni genere ha aiutato Maris e Polizia Municipale a rintracciare il responsabile di un abbandono di vari sacchi di spazzatura e scatoloni nella piazzetta di San Nicolò ad Arcola. Il colpevole, la cui ‘firma’ era riconoscibile dalla distinta del pagamento, riceverà una sanzione all’incirca di cento euro. L’ennesima operazione riuscita di collaborazione tra il vicesindaco Gianluca Tinfena, gli agenti della Municipale e la Maris che ieri mattina hanno operato sui sacchi abbandonati in pieno centro storico, a pochi giorni dall’anniversario del patrono, e hanno liberato il luogo dove si terrà la festa patronale. I sacchi sono stati aperti con le dovute precauzioni, e lo scontrino ha fornito il giusto indizio per rintracciare il colpevole. Una task force che sta dando i primi frutti, sia sulla base delle segnalazioni che sulle ricognizioni periodiche svolte dal personale: "I controlli continueranno – ha detto Tinfena – sia per rispetto al luogo che verso quanti dimostrano amore per il territorio e rispettano l’ambiente eseguendo con correttezza e perfettamente la differenziata. E’ stata elevata un’altra sanzione, altre ne arriveranno, è giusto dare un segnale forte". E ancora una volta ad essere colpito da questi abbandoni un angolo suggestivo del centro storico, dove qualcuno di notte ha lasciato i sacchi e i contenitori, sprezzante degli abitanti che ci vivono.

Cristina Guala