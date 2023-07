Torneo tra i residenti: in campo anche fornaio, parroco e vicesindaco. Vittoria ai calci di rigore

Arcola, 31 luglio 2023 – Vicesindaco, consiglieri, parroco, fornaio e idraulico, tutti in campo per stare insieme con il sorriso. E’ stato un successo senza precedenti l’evento sportivo dell’anno a Romito, ma poi sportivo sarebbe proprio riduttivo, è stata la festa degli arcolani, sul terreno di gioco più amato, quello del calcio.

E’ concluso con un grande finale giovedì sera il ‘Torneo dei residenti Arcola 2023’ organizzato dalla Polisportiva Romito Magra Auser con il supporto del Comune di Arcola, per riunirsi e ritrovarsi e anche per valorizzare il campo sportivo a sette che la scorsa primavera è stato dotato dal Comune di Arcola di un impianto di illuminazione.

Ad aggiudicarsi il trofeo dei vincitori, omaggio della pizzeria ‘Marietto’ , ai calci di rigore è stato l’ agriturismo Agli Antichi Sapori che ha battuto il team di Termoidraulica Paita, terzo posto per Calevo Srl, quarto per Bar Centrale Romito Magra. Oltre alla classifica sono stati attribuiti anche premi individuali: al miglior giocatore in ricordo di Nicolas Sbarbaro è andato a Filippo Bragazzi; premio miglior portiere ’Manuel Rosa’ a Nicolas Menegatti; premio alla carriera a Maurizio Alpinoli uno dei più anziani che ha partecipato al torneo. Inoltre ha vinto la classifica marcatori con undici reti, e si è aggiudicato il premio ’Davide Mariotti’, Stefano Riillo.

«Lo sport è uno straordinario veicolo di aggregazione – ha commentato il vicesindaco Gianluca Tinfena, per l’occasione eccellente calciatore – e l’ottima riuscita del Torneo organizzato dalla Polisportiva Romito Magra Auser, presieduta da Lanfranco Barboni, vice Andrea Ercolano, con il supporto del Comune Di Arcola è stata l’occasione per ricreare quello spirito di comunità che deve essere alimentato con sempre più iniziative di coinvolgimento popolare. Complimenti al team Agriturismo ’Gli antichi sapori’ per la vittoria del torneo e a tutte le altre squadre, con l’auspicio che la prossima estate la manifestazione diventi a tutti gli effetti il torneo delle frazioni del nostro territorio".

Otto le squadre che hanno partecipato: Antichi Sapori, Bar Centrale, Calevo, Life Food, Bf free colors Fresta, Caffè dei poeti, Edilizia Banchini e idraulica Paita, il torneo si è composto di una decina di serate di partite, di aggregazione, di tanto divertimento. Sul campo ha giocato anche Don Roberto Poletti il parroco di Romito, accolto calorosamente dal pubblico. L’obiettivo è trasformare il torneo dei residenti nel torneo delle frazioni coinvolgendo tutto il comprensorio arcolano.

Cristina Guala