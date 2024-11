Torna la Biennale della Resistenza. La storia e la memoria collettiva

La Resistenza è sempre giovane. Il Comune di Santo Stefano si prepara alla Biennale sulla Resistenza dal 28 novembre all’1 dicembre. Fitto il programma. Giovedì 28 alle 8.45 nella sala consiliare interverrà Carlo Greppi che presenterà ai ragazzi delle scuole medie Schiaffini il suo libro ’I pirati delle montagne’, a seguire l’apertura della rassegna con i saluti della sindaca Paola Sisti, il ricordo di Carlo Ferrarini (partigiano Crispino) e l’omaggio a Mariano Di Bartolomeo, segretario storico dell’Anpi e ideatore della Biennale, con Paolo Pucci, presidente dell’Anpi provinciale, e Patrizia Gallotti, presidente dell’Istituto spezzino per la storia della Resistenza. Alle 17 la tavola rotonda sul tema delle stragi nazifasciste a danno delle comunità locali con lo storico Giorgio Pagano e gli interventi di Roberto Oligeri, delegato alla memoria del Comune di Fivizzano e Cavaliere al Merito della Repubblica Federale di Germania, Mario Pegollo, ricercatore dell’Istituto storico della Resistenza Apuana, Luigi Leonardi, storico e saggista, a cui seguirà la lettura del racconto “Gli occhi nelle lacrime” di Susanna Baldi, ispirato all’incontro con Leonarda Papa, sopravvissuta alla strage nazifascista di Vinca.

Venerdì 29 alle 10 in piazza Matteotti deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti; alle 10.45 nella sala consiliare, in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni, la presentazione del docu-film ’Le ragioni di una lotta’ realizzato dallo studio associato di giornalisti Life Line per la regia di Barbara Curti e Paolo Bonacini. Alle 17 ’La memoria cura e rende liberi’, conferenza di Susanna Baldi, e la presentazione del libro di Daniele Rossi, presidente Anpi di Casola, ’La giustizia negata: le stragi nazifasciste rimaste impunite nel settore occidentale della Linea Gotica’.

Sabato 30 alle 16 nella sala consiliare interverranno Massimo Bisca, segretario nazionale Anpi, con Paolo Pucci; alle 16,30 conferenza con lo storico Davide Conti che presenta il suo libro ’ Fascisti contro la democrazia’, modererà Alessio Giannanti tra i fondatori del collettivo Archivi della Resistenza. A seguire un brindisi. Alle 21,15 all’Opificio ex Calibratura Area Vaccari lo spettacolo teatrale-musicale ’A forza di essere vento’, viaggio poetico e musicale nella Liguria di De Andrè e Montale con Banda Franziska, Four Steps Choir, Gloria Clemente, Pietro Sinigaglia e Roberto Alinghieri in qualità di voce narrante.

Domenica alle 12.30 al ristorante Naclerio pranzo sociale dell’Anpi di Santo Stefano Magra e presentazione del libro di Luigi Leonardi ’Generazioni nella bufera’, a cura di Alessandro Albertini dell’associazione culturale ’Le metamorfosi dell’acqua’. Info in biblioteca 0187 699041.

Cristina Guala