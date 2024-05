Ti regalo un rosa a sostegno di Amas

Amas (Associazione malattia di alzheimer spezzina) proporrà domani l’acquisto di una rosa a chiunque voglia fare un gesto di solidarietà verso chi è affetto dalla malattia di Alzheimer. Le rose potranno essere acquistate in piazza Europa - chiesa di Cristo Re, piazza Beverini - chiesa di Santa Maria, piazza Sant’Agostino - chiesa di San Giovanni, piazza San Domenico di Guzman - Chiesa di San Pietro alla Spezia e piazza Matteotti, Palazzo Civico a Sarzana. L’incasso sarà utilizzato per sostenere tutte le varie attività che Amas intraprende da oltre 20 anni per dare un sostegno ai malati ed alle loro famiglie. "Acquistare una rosa di Amas e poi donarla a una persona cara oppure tenerla per sé – dicono dall’associazione spezzina – è uno dei segni con cui manifestiamo affetto e vicinanza ai meno fortunati. Tante rose insieme sono il prato della solidarietà".