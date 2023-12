Lo scontro è stato violento, cause e responsabilità sono ancora al vaglio dei rilievi della polizia municipale di Vezzano chiamata fare piena luce sull’incidente fra due auto avvenuto ieri sulla via Aurelia a Vezzano, nelle vicinanze della rotonda del Termo. Ad avere la peggio è stato un 79enne alla guida dell’auto colpita dall’altro mezzo proprio

dalla parte del conducente. Lamentava un forte dolore al petto, il personale sanitario della Pubblica Assistenza di Vezzano la ha portato in ospedale per gli accertamento del caso. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco e la poluizia locale per gli accertamentri sulla dinamica dell’incidente