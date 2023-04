Tenta l’estorsione con violenza e minacce di morte

E’ stato denunciato per tentata estorsione dai poliziotti del commissariato un marocchino del 1984 che si è reso protagonista di una serie di minacce nei confronti di una donna di Sarzana. L’uomo si era presentato una sera a casa della conoscente chiedendo una forte somma di denaro avendo saputo della recente vendita dell’auto. Al rifiuto del prestito l’aveva minacciata presantemente. Non contento si è ripresentato qualche giorno dopo e questa volta oltre a richiedere denaro si è spinto oltre minacciando di morte sia la donna che il suo compagno. Nell’ultima occasione l’uomo si è anche lasciato andare a episodi di violenza spaccando alcuni oggetti e parte del mobilio dell’abitazione alle periferia della città. Nell’occasione si è anche ferito a una mano dopo aver rotto un vetro di una finestra con un pugno dovendo poi ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono intervenuti i poliziotti che hanno raccolto la denuncia della donna verificando all’ospedale San Bartolomeo il passaggio del ferito in pronto soccorso. Incrociando i dati gli uffici del commissariato hanno proceduto alla denuncia, in stato di libertà, del quarantenne per tentata estorsione in attesa dell’autorità giudiziaria che potrebbe procedere a provvedimenti restrittivi tenendo conto della pericolosità dell’uomo.

m.m.