Tari azzerata ai nuovi residenti. E sconti per le famiglie numerose

Arcola, 28 aprile 2024 – Sconto sulla Tari ad Arcola e gratuità per un anno alle giovani famiglie che si trasferiscono ad Arcola: dal Comune un piano andare incontro ai residenti e... aumentarne il numero. "Il piano economico finanziario è più alto rispetto all’anno scorso – sottolinea il vicesindaco e assessore al bilancio Gianluca Tinfena – nonostante questo le famiglie di Arcola non pagheranno di più". La maggiorazione è stata ammortizzata dal lavoro di Spezia Risorse e dagli uffici comunali, grazie anche all’azione del recupero crediti. Tante famiglie, molte utenze domestiche, pagheranno leggermente meno rispetto all’anno scorso.

E poi ci sono anche le riduzioni e le esenzioni, in particolare una di cui Arcola si fregia come comune amico delle famiglie: i nuovi residenti, coppie under 35 con un figlio a carico che si trasferiranno ad Arcola, il primo anno di residenza non pagheranno la spazzatura. L’anno scorso la misura era applicata solo per il centro storico, quest’anno è estesa a tutto il territorio comunale.

Inoltre le famiglie numerose (ad esempio un nucleo con tre figli a carico e un Isee inferiore ai 25mila euro) potranno avere una riduzione del 50 per cento della Tari, così come una famiglia con un disabile a carico. Il resto delle esenzioni e delle riduzioni sono state tutte confermate: ad esempio la Tari gratuita per le attività commerciali che aprono nei centri storici, la riduzione Tari per famiglie con un ragazzo o una ragazza universitaria che dimostri un contratto di almeno otto mesi fiori sede, mentre resta fermo che le famiglie con Isee da zero a seimila euro non pagheranno.