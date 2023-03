Tank, il cane rubato ritrovato senza vita

Purtroppo il campione rubato nelle scorse settimane dal suo recinto è stato trovato senza vita in un torrente a Caniparola, la zona dove era stato visto da alcuni testimoni scendere da un’auto. Tank era un cane bravo e vincitore di diversi concorsi tra cui un titolo italiano. Un Epagneul Breton di 8 anni improvvisamente sparito dalla sua casa nel quartiere di Bradia anche se in realtà la sparizione era stata provocata da uno squarcio nella rete di recinzione dello spazio dove era custodito insieme agli altri cani. Per giorni i proprietari Manuela e Kristhian lo hanno cercato chiamando a raccolta tanti amici e volontari, alcuni anche mai conosciuti personalmente, ma uniti dall’amore per gli animali chiedendo aiuto anche all’associazione "Nasi Volanti" che ha messo a disposizione i cani molecolari. Una task force che purtroppo non è servita ma alla quale i proprietari hanno inviato i ringraziamenti per la collaborazione.