Taccuino elettorale dei candidati sindaci di Arcola

Monica Paganini di “Uniti per Arcola” sarà col gazebo ai mercati settimanali di Arcola e Romito, stasera sarà al memorial Fontana a Baccano alle 21 al circolo Arci, domani alle 18 all’oratorio di Cerri e venerdì all’assemblea pubblica al parco di via delle Ville al Termo alle 18. Il candidato di “Arcola protagonista” Alessio Binetti sarà domani a Baccano Pietralba in piazza Mazzini alle 18, la sera a Battifollo, sabato 25 sarà con i candidati nel quartiere delle Pianazze, poi a Fresonara, alle 15 appuntamento al centro sociale Bassano per la presentazione della lista