Dopo due anni di pandemia, torna la camminata sui sentieri della Resistenza il 23 aprile, giorno della Liberazione di Sarzana dal nazifascismo, organizzata dall’Anpi. Si parte da piazza Terzi in bus per Canepari, quindi si proseguirà sui sentieri verso il Museo della Resistenza dove è previsto il pranzo ospiti di Archivi della Resistenza. Da qui partenza sui sentieri battuti dalla Brigata Garibaldi “Ugo Muccini”, passando per Giucano, alla volta di Sarzana, dove in piazza Matteotti attenderanno le autorità e i Batebalengo con la loro musica. Il 23 e il 25 aprile pannelli in città per leggere o ascoltare, aprendo dallo smartphone un qr-code, le Voci della Resistenza. Il 25 aprile camminata della Memoria nei luoghi simbolo dell’antifascismo cittadino. Info e prenotazioni entro il 21 aprile 334 17372744 o anpisarzana@gmail.com.