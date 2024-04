Sui sentieri dei partigiani. Studenti protagonisti di un film su Rudolf Jacobs

Da Bradia a Canepari passando per Carignano, per ripercorrere le orme di Rudolf Jacobs, conosciuto come "il buon tedesco". Questo il percorso intrapreso in occasione del 23 aprile – giorno della Liberazione di Sarzana – da un gruppo di studenti del Parentucelli Arzelà che rientra all’interno di un progetto Ptco coordinato dall’Anpi. Dal luogo del primo incontro tra Jacobs e i partigiani presso il torrente Calcandola, avvenuto una sera di settembre del 1944, per risalire tutti insieme uno dei principali sentieri usati dalla Resistenza sino a Canepari, dove si trovava il comando operativo della Brigata Muccini. Non una semplice camminata commemorativa quella che è stata coadiuvata dal Cai di Sarzana, ma un’iniziativa di spessore che ha visto l’incontro tra il mondo della scuola e il progetto culturale della Gropper Film di Darmstadt impegnata in un documentario sulla figura di Rudolf Jacobs, l’ufficiale della Marina tedesca che nel settembre del 1944 decise di passare nelle file della Resistenza, pagando la sua scelta con la vita, il 3 novembre dello stesso anno, nell’assalto alla sede delle Camicie Nere di Sarzana. Gli studenti sarzanesi saranno quindi tra i protagonisti di Bella ciao, il cortometraggio realizzato dalla Gropper Film di Darmstadt che verrà trasmesso dal Canale ‘ArteTv’ il 25 aprile del prossimo anno. Tra i presenti, oltre agli allievi del Parentucelli Arzelà con i loro docenti, anche Claudia, la nipote di Rudolf Jacobs, lo storico Carlo Greppi, Denise Murgia e Susanna Chiappucci dell’Anpi di Sarzana, la troupe con gli autori Christian Gropper, Carla Ronga, Francesco Leitner e Florian Ropers. Lungo il percorso sono state deposte rose sulle lapidi in ricordo dei partigiani uccisi. A Canepari, nella piazzetta dove si trova la casa in cui Rudolf Jacobs visse per due mesi -oggi luogo di valore storico e attuale residenza di Fiorella Arfanotti - e l’edificio dove aveva sede il Comando di Brigata, la comitiva è stata accolta dalle note "resistenti" di Livio ed Egildo. Poi, al centro sociale di Canepari Carlo Greppi e Claudia Jacobs hanno dialogato cercando di ricostruire, da punti di osservazione diversi, la figura di Jacobs. Infine, Claudia Jacobs ha rivolto un appello agli studenti esortandoli a non restare indifferenti.

Prevista invece per questo pomeriggio, con partenza fissata alle 16.30 da piazza Matteotti, una camminata della Memoria nel centro storico di Sarzana organizzata dalla sezione sarzanese dell’Anpi: un percorso tra cippi e lapidi con le note resistenti di Livio Bernardini e Pamela Casamassima. Previsto invece, intorno alle 19, il rientro in piazza Matteotti per poter assistere all’intervento di Andrea Ranieri.

Elena Sacchelli