Sui binari per ’gioco’ pochi attimi prima del passaggio del treno

Un gioco da veri incoscienti che ha costretto i Comuni di Luni e Castelnuovo Magra a lanciare un preoccupato segnale di allarme attraverso i canali social per informare la cittadinanza e magari anche le famiglie dei ragazzini che nei giorni scorsi si sono divertiti ad attraversare i binari della stazione ferroviaria di Luni qualche attimo prima del passaggio del treno. Una follia rischiosissima che è stata segnalata dai macchinisti di un treno in transito che vedendo il gruppetto di giovani attraversare di corsa i binari ha diramato il segnale di pericolo alla centrale e girata di conseguenza alle forze dell’ordine che sono poi andate a controllare direttamente la situazione senza trovare però nessun ragazzo. Ma dopo l’allarme lanciato sui canali social dalle due amministrazioni comunali sarebbe emersa la voce di una certa continuità del "giochino". La stazione di Luni non è presenziata da personale delle Rfi da anni e le fermate dei treni non sono moltissime. Quindi a parte gli orari ormai ben noti all’utenza di arrivi e partenze dei treni, utilissimi per lavoratori e studenti altrimenti costretti a utilizzare le stazioni di Sarzana oppure Avenza, l’area è spesso isolata. E così gruppi di giovanissimi avrebbero trovato il modo di divertirsi provando qualche brivido. I Comuni hanno quindi messo in guardia la cittadinanza e chiesto la collaborazione affinchè si presti maggior attenzione alla zona segnalando alle forze dell’ordine eventuali situazioni dubbie. "Si tratta – scrivono nei messaggi diramati sulle pagine social le amministrazioni comunali di Luni e Castelnuovo Magra – di una stupida e pericolosa prova di coraggio che talvolta viene anche pubblicata sui social. Invitiamo i genitori e tutti i cittadini a prestare attenzione all’eventuale verificarsi di questo fenomeno avendo cura di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine".

m.m.