Successo di ’Run for Malawi’. Aiuti alla comunità di Balaka

Un successo strepitoso come ogni anno per la marcia “Run for Malawi”, appunto a favore del Malawi ad Arcola. Sono stati ben 239 i camminatori che hanno partecipato alla manifestazione il cui ricavato sarà destinato alla comunità di Balaka in Malawi, con la quale Arcola ha un rapporto stretto fin dal 2009. Sono stati consegnati 852 euro direttamente nelle mani di Padre Mario Pacifici, il missionario che opera nelle zone più povere dell’ Africa dal 1977 e ha fondato l’Alleluja Band che tutti gli anni gira l’Italia e l’Europa raccogliendo fondi con i suoi spettacoli. Nel corso dell’evento in cui erano presenti, grandi e piccini, insomma famiglie intere, sono stati premiati, come gruppo più numeroso i Camminatori arcolani, il marciatore più giovane Pietro Lodovici di due anni, il meno giovane Gerardo Fara. Alla riuscita della manifestazione hanno collaborato Avis e Aido, la Croce verde di Arcola, il gruppo Lunezia, Shooting club Canarbino, Evolution sport , il comitato provinciale marce e l’Osteria del Ponte. Dell’esperienza di aiuto di Padre Mario in Africa, è stato pubblicato anche un libro "Zikomo 1977-2018, 41 anni di gioia non terminata in Malawi", autori Patrick Bwanali, Giuseppe Goisis e fotografo Giovanni Diffidenti.