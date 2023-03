"Su Marinella fate vedere gli atti"

"Ho presentato richiesta di accesso agli atti sul frazionamento e sul Pinqua qualche giorno fa, ma non ho ancora ricevuto il materiale. Tuttavia, per vie informali e per la risposta che mi era stata fornita in sede di consiglio comunale, sono a conoscenza che vi è una discrepanza tra il parere espresso dal segretario generale e quello del dirigente dell’ufficio urbanistica". Così la capogruppo del M5s Federica Giorgi, intenzionata ad approfondire la questione legata alla possibilità o meno di poter procedere alla vendita di terreni agricoli di Marinella tramite frazionamento, a poche settimane dall’udienza fissata per i primi di aprile a Imperia tra i Fratelli Merano e la Marinella spa, ha chiesto di poter accedere a tutta la documentazione prodotta. Se il progetto del maxi uliveto di 100 ettari si potrà o meno realizzare, è ancora da vedere. Questo perché non esiste a oggi la certezza che procedere alla vendita di terreni tramite frazionamento sia possibile. Il Prg datato 1994 in vigore parla di impossibilità di frazionare l’area agricola. Per il segretario generale del Comune, senza scopi edificatori, il problema relativo al frazionamento verrebbe meno, per la Giorgi non sarebbe così – "Quelle aree rientrano nelle previsioni del piano campagna quindi senza una variante urbanistica che sancisce la possibilità di venderle anche in maniera frazionata si potrebbe incorrere a una lottizzazione abusiva". E.S.