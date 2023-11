Studenti tedeschi al Parentucelli nel ricordo di Rudolf Jacobs

Gli studenti tedeschi hanno riscoperto le radici di Rudolf Jacobs, ufficiale della Marina che ha scritto una pagina della Resistenza nelle fila della Brigata Ugo Muccini, perdendo la vita nel 1944 nell’azione partigiana all’interno della palazzina poi divenuta hotel Laurina. Il ’Parentucelli Arzelà’ con la collaborazione dell’Anpi Sarzana, ha accolto la delegazione della scuola ’Hermann Böse’ di Brema, composta da 7 studenti, la vicepreside Christine Stangl e la docente Louisa Luetjen per dare forma al gemellaggio nato nel nome di Jacobs che fu studente dell’istituto tedesco. Hanno partecipato le classi 3ª, 4ª e 5ª coordinate dai docenti Ilaria Casabianca, Giovanna Amodio, Simone Bacchelli, Andrea Bernardini, Alessandra Donno, Valentina Malfanti, Paolo Mazzoli, Barbara Minosa, Rosa Iosue, Luigi Pace. Emmanuelle Siriu, Francesca Rapallini, Valentina Camilli. Per l’Anpi presenti Denise Murgia e Susanna Chiappucci. Il vicepreside Paolo Mazzoli ha ricordato l’importanza del valore della figura di Rudolf Jacobs. La delegazione ha visitato il Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, San Terenzo Monti dove ha avuto come guida Roberto Oligeri, che ha raccontato nei minimi dettagli, in quanto testimone indiretto, le vicende legate ai tragici eventi del 19 agosto 1944. Non è mancata la visita istituzionale in municipio con la sindaca Cristina Ponzanelli.