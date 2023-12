Studenti ’Esploratori della memoria’. La testimonianza del sopravvissuto

‘Esploratori della memoria’: la classe 4M del Parentucelli Arzelà di Sarzana ha partecipato con successo al concorso regionale – inserito nell’iniziativa ‘Pietre della Memoria’ promossa dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra –con un lavoro di ricerca e documentazione sulle lapidi e i monumenti presenti in città che commemorano i caduti della Liberazione. La consegna dei premi si è svolta nella sala conferenze dell’istituto con la partecipazione del presidente nazionale dell’Anmig Claudio Betti, di quello regionale Agostino Pendola e della sezione di Sarzana Dini Giovanelli, introdotti dal vicepreside Andrea Sarti.

Questi gli alunni della 4M vincitori del concorso ‘Esploratori della memoria’: Elisa Baccinelli, Giulio Badiale, Violetta Battegazzore, Leonardo Benassi, Angelica Cervara, Francesca Chiappini, Arianna Ciarmitaro, Anna Ciardi, Anastasia Comito, Francesco Correrini, Giulio Gaffi, Alice Gentili, Niccolò Giannasi, Simone Giorgini, Viola Marceddu, Emma Panesi, Giorgia Perfetti, Arianna Poletti, Randy Preci, Mattia Ramagini, Sara Ratti, Gaia Sgrò, Chiara Solito, Irene Tassoni, Lorenzo Teagno. Il loro progetto è stato coordinato dai docenti Ilaria Casabianca, Simone Bacchelli e Anita Cipolli.

Nella giornata, coordinata dal docente Andrea Bernardini, si è svolta anche una conferenza, moderata da Annalisa Coviello e seguita dagli alunni del triennio. Ha colpito particolarmente la testimonianza di Mario Marsili, 85 anni, uno dei pochi superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema: era un bambino quando i nazisti irruppero in paese e massacrarono centinaia di civili. Lui si salvò grazie alla madre Genny che lo nascose in una cavità di pietra, dove rimase al riparo dalle pallottole e dalle fiamme. Con grande commozione, Mario Marsili ha condiviso la sua storia con gli studenti, affinché le giovani generazioni non perdano memoria di ciò che è accaduto. Infine, Denise Murgia, presidente dell’Anpi Sarzana, si è soffermata sul rastrellamento nazifascista del 29 novembre 1944 e Stefano Ardito ha raccontato le sue ricerche sulla guerra di Liberazione sull’Appennino. Presente anche Patrizia Gallotti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della Spezia.