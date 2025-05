Inaugura il circolo Acli: "Punto di riferimento"

Apre il circolo a Ponzano superiore nei fondi dell’antico palazzo della Dogana, una location storica, sede fino al 2001 di una bottega di alimentari documentata attiva già dal 1877. Diventa realtà il sogno degli abitanti, offrire un luogo dove possano fermarsi i turisti, i pellegrini sulla via Francigena, dove poter vedere immagini storiche, strumenti agricoli, e dove tutta la popolazione possa trascorrere giornate. Il circolo sarà Acli e intitolato a Ferruccio Nana, inaugurerà ufficialmente la sua attività lunedì 2 giugno alle 18 con un aperitivo nel borgo e musica. La scelta dell’intitolazione a Ferruccio Nana è stata presa all’unanimità dai soci in segno di tributo verso una figura fondamentale nella vita sociale del paese e soprattutto del circolo Acli, del quale è sempre stato membro attivo e sostenitore per tutta la sua vita. "Sono molto soddisfatto della prossima apertura del circolo – ha detto il presidente Filippo Calcagnini –, desidero ringraziare di cuore tutti i miei numerosi collaboratori che si sono impegnati senza sosta negli scorsi mesi per la realizzazione dei locali. Fondamentale è l’appoggio del paese dove la notizia è stata accolta con grande entusiasmo e credo ci siano tutti i presupposti per un’attività intensa, duratura e partecipata". Il circolo è sì nuovo ma prosegue una lunga tradizione delle Acli nel paese fin dalla prima apertura nel 1947. A partire da lunedì il locale, grazie alla gestione dei soci, inizierà la propria attività con il servizio di bar per tutta la giornata, piccola biblioteca sociale, organizzazione di attività ricreative, culturali e di promozione del paese e della comunità di Ponzano Superiore. Nel contesto di un borgo popolato, visitato, e punto cruciale di passaggio sulla Via Francigena il circolo si offre come un importante punto di riferimento e di supporto ai visitatori tramite informazioni turistiche, di alloggio e di storia del borgo. E’ anche aperto il tesseramento per partecipare alle attività.

Cristina Guala