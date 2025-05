Esploratori della Memoria. Gli studenti e la Resistenza

Anche quest’anno gli studenti dell’Istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana si sono confermati ‘Esploratori della memoria’. Ieri, nel salone consiliare della città metropolitana di Genova, gli alunni della 3B dell’istituto tecnico amministrazione finanza e marketing e quelli della 3A del liceo scientifico sono saliti sul podio del concorso promosso dall’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, aggiudicandosi il secondo premio tra tutte le scuole secondarie di secondo grado. Il riconoscimento – che arriva per il terzo anno consecutivo - conferma la qualità e la continuità dell’impegno educativo dell’Istituto sarzanese sul fronte della memoria storica. Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ha visto gli studenti partecipare al progetto in collaborazione con la sezione dell’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Sarzana, sotto la guida del presidente Dini Giovanelli in qualità di tutor esterno. Sono state realizzate schede di catalogazione relative a diversi luoghi della memoria del territorio, basate su fonti storiche, testimonianze orali e sopralluoghi guidati esono state registrate interviste a testimoni della Resistenza. Le classi erano coordinate dalle docenti Giovanna Amodio e Sara Baronti per l’Arzelà, e Emanuela Mazzi e Marta Faggioni per il Parentucelli. Classe 3B AFM: Aurora Benedetti, Mattia Brizzi, Ginevra Brunelli, Matilde Bruzzi, Lorenzo Calcina, Matteo Castropignano, Alissia Corsi, Edoardo Cossutta, Andrea Ferla, Alessio Ferrari, Leonardo Francalanci, Bilal Laaloui, Aurora Lingesso, Rosalinda Lombardi, Simone Neglia, Rosario Patanè, Riccardo Petacchi, Aurora Pruno, Niccolò Rolla, Mattia Scattina, Andrea Spinetti, Robert Todor, Linda Valerii, Mattia Venturini. Classe 3A Scientifico: Anna Andreini, Simone Baldassari, Tommaso Baruzzo, Anna Benedetti, Rita Eleonora Bonasera, Niccolò Boni, Nicole Carsughi, Matilde Francesca Cha, Leonardo Corona, Teresa Corradeghini, Emanuele D’Amato, Lucrezia Della Lucilla, Alessia Gianfranchi, Gaia Melati Genevieve Grenon, Isabelle Hoorn, Federico Massazza, Sofia Molini, Cristiano Petacchi, Luca Pieraccioli, Gioacchino Rao, Asia Lucia Repiccioli, Luca Scopsi, Adrian Scortanu, Leonardo Karim Sukkar, Francesco Tosto.