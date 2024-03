Stop alle dipendenze. Arriva nei cinema il corto di Croce rossa

Arriva nei cinema spezzini il cortometraggio realizzato dalla Croce rossa della Spezia per sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, sui rischi causati da ogni forma di dipendenza. Il cortometraggio, interamente realizzato e prodotto in città nell’ambito del progetto “Non dipendere. #Vivi” sostenuto da Fondazione Carispezia, racconta in tre minuti una serata di un gruppo di amici: Giovanni, Sara, Alice, Matilde e Dante. Ognuno di loro ha a che fare, più o meno consapevolmente, con una forma di dipendenza: da sostanze stupefacenti, da alcol, da gioco d’azzardo e da social network. Già a partire dai giorni scorsi il video viene proiettato prima dei film in programmazione al cinema Il Nuovo, alla Mediateca regionale, al cinema Astoria di Lerici e al Garibaldi di Carrara. Grazie al progetto “Non dipendere. #Vivi” nel 2023 i Giovani della Croce rossa hanno incontrato più di 1.300 studenti degli istituti spezzini per spiegare loro i rischi, mentre altri 1.100 ragazzi hanno partecipato a un incontro al Palasport con Francesco Fassina, utente della Fondazione Villa Maraini di Roma.