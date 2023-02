"Stop ai lavori per l’antenna" Stamani sit-in

Non si placa la rabbia dei residenti di Fresonara per l’avvio dei lavori per l’installazione, in un terreno privato, di una stazione radiobase per la telefonia. Il cantiere, regolarmente autorizzato, è stato per loro una sorpresa perché nessuno, in zona, era a conoscenza del progetto, fatto che è stato rinfacciato all’ammistrazione comunale. Sabato pomeriggio c’è stata una animata assemblea all’area verde di via delle Ville, presenti anche la sindaca Monica Paganini e l’assessore all’ambiente Salvatore Romeo. Gli uffici comunali avevano espresso parere negativo per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica ma l’antenna ha avuto comuque il via libera di Arpal e Soprintendenza. L’assessore Romeo ha contattato la società che sta installando l’impianto chiedendo lo stop ai lavori e un incontro, per verificare la possibilità di collocare l’antenna in altra zona. L’amministrazione ha anche assicurato che nel bilancio comunale 2023 verrà nuovamente destinata una cifra per affidare la stesura del Piano comunale delle antenne. La voce compariva già nel bilancio 2022 ma poi i soldi erano stati detinati ad altri interventi ritenuti più urgenti, come le maggiori spese sostenute dal Comune per l’illuminazione. I residenti di Fresonara hanno comunque deciso di non abbasare la guardia e non è escluso che questa mattina venga realizzato un presidio per sollecitare lo stop al cantiere. Il raduno è fissato per le 8.15.