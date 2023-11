Stipula l’assicurazione online ma è una truffa

La prospettiva di un risparmio può nascondere le insidie, soprattutto se l’interlocutore è semplicemente uno slogan sulla rete. Nonostante gli appelli all’attenzione e le continue truffe c’è ancora qualcuno che si lascia ingannare. E’ caduta nella rete anche una donna di Santo Stefano Magra che dopo aver atteso invano l’invio del tagliandino dell’assicurazione "stipulata" in rete ha chiesto una mano alla polizia municipale. Gli agenti d sono riusciti a risalire al responsabile del raggiro, M.B. di 31 anni residente a Avelino, che dovrà rispondere di truffa aggravata in quanto è stata accertata la così detta "minorata difesa". L’inganno è scattato quando la donna intenzionata a stipulare un contratto assicurativo per lo scooter ha fatto una ricerca in rete e la cifra di 350 euro sembrava conveniente: ha contattato l’assicuratore e inviato soldi e documenti ma il certificato assicurativo non è mai arrivato. Il comandante Maurizio Perroni e il vice Andrea Prassini hanno raccolto la denuncia e sono arrivati a denunciare il falso assicuratore che rischia una pena che va fino a cinque anni di reclusione e multa di oltre 1500 euro.

m.m.