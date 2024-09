Stefano Mei eletto a larga maggioranza per il secondo mandato

Lo spezzino Stefano Mei è stato rieletto presidente della Federazione italiana di atletica leggera per il secondo mandato, fino al 2028. Ha ottenuto il 72,47 per cento delle preferenze nel corso dell’assemblea elettiva di Fiuggi con 36.120 voti. "Farò di tutto perché l’atletica vada avanti unita e più compatta possibile’", le prime parole del presidente rieletto. Mei, 61 anni, campione d’Europa dei 10.000 metri a Stoccarda nel 1986, può dunque proseguire il proprio percorso alla guida della Fidal iniziato nel 2021. Al suo fianco di una squadra molto solida: tutti i componenti eletti nel nuovo consiglio federale (12 su 12) erano candidati a supporto di Mei. La più votata è l’ex velocista azzurra Manuela Levorato, a seguire Alessio Piscini, Simone Rocchetti, Alberto Milardi, Salvatore Gebbia, Alessandra Palombo, Matteo Redolfi e Maurizio Affò, in quota atleti Carlo Cantales e l’ex martellista azzurra Ester Balassini, in quota tecnici Domenico Di Molfetta e l’ex giavellottista azzurra Zahra Bani.