Start&Go Teatro e impresa

Il Comune di Genova e Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi, in collaborazione con ATeatro Ets, rilanciano "Start&Go - Il teatro si fa impresa", il progetto ideato per sostenere la creatività delle compagnie under 30 che intendano mettersi in gioco professionalmente nell’ambito del settore. L’ente ha lanciato un avviso pubblico per selezionare sei progetti di giovani creativi e trasformarli in spettacoli dal vivo: ci sarà tempo fino alle 23.59 del 4 novembre per partecipare, iscrivendosi gratuitamente nella pagina "Start and Go" all’interno del sito www.genovacreativa.it. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche culturali del Comune di Genova volte a promuovere lo sviluppo del sistema teatrale e artistico locale, con un’attenzione particolare ai giovani e alla creazione di opportunità per valorizzare spazi culturali non convenzionali e diffusi sul territorio. Il bando, che dà il via alla terza edizione di "Start&Go" è rivolto a gruppi - non sono ammesse singole persone - composti in prevalenza da giovani di età non superiore ai 30 anni che operano nel settore dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale. Dopo la scadenza, saranno rese note le sei formazioni artistiche individuate, per le quali è previsto un percorso di accompagnamento e formazione gratuito e costruito su misura, in programma nel periodo novembre 2024 – luglio 2025.

Nella prima fase, il progetto sarà articolato in tre sessioni di formazione collettiva a Genova, che saranno integrate da incontri personalizzati da remoto; il supporto ai selezionati sarà anche economico: i sei gruppi selezionati riceveranno, infatti, un contributo a fondo perduto di 5.000 euro per supportare la costituzione in forma associativa e lo sviluppo dei loro progetti. Inoltre, ai vincitori sarà data la possibilità di conoscere le azioni intraprese sul tema dal Comune di Genova e la galassia formata dalle tante realtà teatrali all’ombra della Lanterna. Successivamente, due delle compagnie selezionate potranno accedere alla seconda fase di formazione, che consiste in un affiancamento tecnico e artistico con il Teatro Akropolis o con il Tiqu - Teatro Internazionale di Quartiere. A conclusione del percorso, i partecipanti presenteranno i risultati dei loro progetti al pubblico e avranno diritto a un contributo aggiuntivo di 1.000 euro ciascuno.

C.T.