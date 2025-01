Squali su grande schermo

Due approfondimenti unici e appassionanti su due filoni cinematografici apparentemente distanti, ma accomunati dalla capacità di affascinare generazioni di spettatori. Il panorama editoriale italiano si arricchisce infatti di due nuove pubblicazioni firmate da Nicola Bassano, storico del cinema di origine spezzine: ‘Sharkology. Guida completa al cinema degli squali’ e ‘I Fratelli Marx campioni del caos’.

In ‘Sharkology’, pubblicato da Weird Book edizioni, Bassano si addentra nel mondo della sharksploitation, sottogenere cinematografico che ha trasformato gli squali in simboli di paura e mistero. A partire dall’uscita rivoluzionaria de ‘Lo Squalo’ di Steven Spielberg nel 1975, il volume traccia un percorso che abbraccia quasi un secolo di cinema, dal 1930 fino al 2024, analizzando 138 film che hanno plasmato l’immaginario collettivo. Bassano esplora in dettaglio i tópoi, le regole narrative e l’evoluzione estetica del genere, dimostrando come i film sugli squali siano in grado di affrontare tematiche universali come la paura dell’ignoto, il conflitto uomo-natura e la fragilità umana. Con contributi esclusivi da parte di registi e produttori, ‘Sharkology’ non è solo una guida, ma un viaggio affascinante.

Con ‘I Fratelli Marx campioni del caos’, uscito per Sagoma Edizioni, Bassano cambia registro, dedicandosi all’irriverente genialità di Groucho, Chico, Harpo e Zeppo Marx. Il libro racconta l’evoluzione del loro stile unico, dalle origini nei teatri di vaudeville fino al successo sul grande schermo, passando per la cruciale collaborazione con il produttore Irving Thalberg. L’autore esplora come i Fratelli Marx abbiano rivoluzionato la comicità americana con la loro satira anarchica e politicamente scorretta, influenzando figure iconiche come Federico Fellini, Andy Warhol e Salvador Dalì. Tra aneddoti e analisi, il libro offre un omaggio imperdibile ai ‘campioni del caos’, che hanno reso l’assurdo e l’irrazionale una forma d’arte immortale. Nicola Bassano, è stato responsabile dell’Archivio Federico Fellini della Cineteca di Rimini, oltre ad aver preso parte alla progettazione del Fellini Museum. È autore di saggi come ‘Fellini 70’ e ‘Amarcord Story’. Il suo saggio ‘Fellini. Critical Reception in Italy’ è stato inserito nel volume ‘A companion to Federico Fellini’ (Wiley Blackwell), che raccoglie i contributi dei maggiori esperti felliniani nel mondo.

Marco Magi